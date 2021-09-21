New York Takva Mescidi İmamı Siraj Wahhaj’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, "Bence siz tüm Müslüman dünyasının liderisiniz" ifadelerini kullandı. Salonda alkış tufanı koptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından The Manhattan Center'da düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj da Erdoğan'ın, sadece 80 milyonluk Türkiye'nin değil, bütün Müslümanların lideri olduğunu ifade etti.

"TÜM MÜSLÜMAN DÜNYASININ LİDERİSİNİZ"

Wahhaj, "83 milyonluk ülkenin liderisiniz. Bu çok büyük bir iş. Ama bence siz tüm Müslüman dünyasının liderisiniz." ifadelerini kullandı.

Bu sözler sonrası salondaki katılımcılar açıklamaya alkışlarla destek verdi.

New York Takva Mescidi İmamı Siraj Wahhaj’dan Erdoğan'a övgü

"TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEK GİBİ MUAZZAM BİR İŞ YAPIYORSUNUZ"

Wahhaj'ın ifadeleri şu şekilde:

"Sayın Başkan, bana ayrılan süreyi size bırakıyorum. Sayın Başkan, siz 83 milyonluk Türkiye'yi yönetmek gibi muazzam bir iş yapıyorsunuz. Muazzam bir iş. Çok büyük bir iş. Türkiye, dünyada en fazla nüfusa sahip olan 19. ülke. Dolasıyla büyük bir iş başarıyorsunuz. Benim görüşüme göre, siz tüm dünya Müslümanlarının liderisiniz."