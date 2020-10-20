Dolar
7.8935
0.1878%
Euro
9.304
0.3072%
Altın
1902.03
-0.0976%
Borsa
1207.36
0.165%
G. Altın
482.791
0.0999%
Bitcoin
93154.45
0.4389%
EXEN Coin
11.59
-0.84%
18ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 18 C
    New York Times, Ermenistan cephesindeki tabloyu ortaya koydu

    New York Times, Ermenistan cephesindeki tabloyu ortaya koydu

    ABD basını, Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında hava gücüne vurgu yaptı. Ermenistan siperlerinde yaşananlar gözler önüne serildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 11:11
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 11:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için operasyonlarını kararlılıkla yürüten Azerbaycan ordusunun kabiliyeti, dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

    Azerbaycan'ın operasyonlarında İnsansız Hava Araçları (İHA) büyük rol oynuyor.

    New York Times gazetesinden Anton Troianovski imzalı haberde, Ermenistan cephesinde yaşananlar gözler önüne serildi.

    "KOKU DAYANILMAZ, CESETLER HAFTALARDIR ORADA"

    Haberde, "Ön cephede, dayanılmaz koku var. Savaşçıların kalıntıları haftalardır orada yatıyor." bilgisi paylaşıldı.

    New York Times, Ermenistan cephesindeki tabloyu ortaya koydu #1

    "ERMENİLER, AZERBAYCAN'A KARŞI SAVUNMASIZ"

    Azerbaycan İHA'larına dikkat çekilirken, "Siperlerde korku var. Ermeniler, tepelerinde dolaşan ve istedikleri gibi öldüren Azerbaycan İnsansız Hava Araçları'na karşı savunmasız." denildi.

    Bulunduğu bölgedeki durumu aktaran Troianovski, Ermenistan askerlerinin cesetleri için askeri mezarlıkta buldozerlerin bir yamacı kazdığını bildirdi.

    "İHA'LARI DURDURAMADILAR"

    Azerbaycan'ın 27 Eylül'de karşı saldırı başlattığı, yoğun topçu ateşi ve İHA saldırıları ile desteklenen küçük bölgesel kazanımlar elde etmeye başladığı anımsatılarak, şöyle denildi:

    "Ermenistan’ın sınırlı hava savunması, insansız hava araçlarını durduramadı, sadece gönüllüler ve askerlerin desteklediği Azerbaycan’ın ilerlemesini yavaşlattı."

    New York Times, Ermenistan cephesindeki tabloyu ortaya koydu #2

    Azerbaycan Ermenistan askerlerini vurmaya devam ediyor ViDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir