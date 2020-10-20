New York Times, Ermenistan cephesindeki tabloyu ortaya koydu

ABD basını, Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında hava gücüne vurgu yaptı. Ermenistan siperlerinde yaşananlar gözler önüne serildi.

Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için operasyonlarını kararlılıkla yürüten Azerbaycan ordusunun kabiliyeti, dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

Azerbaycan'ın operasyonlarında İnsansız Hava Araçları (İHA) büyük rol oynuyor.

New York Times gazetesinden Anton Troianovski imzalı haberde, Ermenistan cephesinde yaşananlar gözler önüne serildi.

"KOKU DAYANILMAZ, CESETLER HAFTALARDIR ORADA"

Haberde, "Ön cephede, dayanılmaz koku var. Savaşçıların kalıntıları haftalardır orada yatıyor." bilgisi paylaşıldı.

"ERMENİLER, AZERBAYCAN'A KARŞI SAVUNMASIZ"

Azerbaycan İHA'larına dikkat çekilirken, "Siperlerde korku var. Ermeniler, tepelerinde dolaşan ve istedikleri gibi öldüren Azerbaycan İnsansız Hava Araçları'na karşı savunmasız." denildi.

Bulunduğu bölgedeki durumu aktaran Troianovski, Ermenistan askerlerinin cesetleri için askeri mezarlıkta buldozerlerin bir yamacı kazdığını bildirdi.

"İHA'LARI DURDURAMADILAR"

Azerbaycan'ın 27 Eylül'de karşı saldırı başlattığı, yoğun topçu ateşi ve İHA saldırıları ile desteklenen küçük bölgesel kazanımlar elde etmeye başladığı anımsatılarak, şöyle denildi:

"Ermenistan’ın sınırlı hava savunması, insansız hava araçlarını durduramadı, sadece gönüllüler ve askerlerin desteklediği Azerbaycan’ın ilerlemesini yavaşlattı."

Azerbaycan Ermenistan askerlerini vurmaya devam ediyor ViDEO