New York Times: Moskova saldırısı, Putin'e darbe indirdi ABD merkezli gazete, Moskova saldırısı sonrası Putin'e ağır ifadelerle yüklendi. Rus liderin güvenlik argümanının başarısız olduğu öne sürülerek, "Saldırı karşısında gafil avlandı" denildi.

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ensonhaber.com

Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen ve onlarca ölüme yol açan kanlı saldırıya ABD basınından dikkat çekici bir yorum geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırıyla ilgili olarak, "Bu korkunç olayda Rusya halkıyla dayanışma içindeyiz." açıklamasını yapmıştı.

New York Times gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef aldığı haberinde, "Ölümcül Moskova saldırısı, Putin'in Ruslara verdiği güvenlik sözünü yıktı" diye yazdı.

"Putin'e darbe indirildi"

Saldırının, seçim zaferinden yalnızca birkaç gün sonra güven tazeleyen Putin'e "indirilen bir darbe" olduğu iddia edildi.

"Övündüğü güvenlik aygıtı başarısız oldu"

Haberde konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

Bir haftadan kısa bir süre önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şimdiye kadarki en yüksek oy oranını alarak beşinci kez seçildi.



Birkaç gün sonra ise Putin'in övündüğü güvenlik aygıtı, Rusya'nın 20 yıl içindeki en ölümcül terör saldırısını önlemede başarısız oldu.

"Saldırı karşısında gafil avlandı"

Putin hakkında, "Saldırı karşısında gafil avlanmış görünüyordu." ifadesi kullanılarak şunlar aktarıldı:

Beslan'daki katliamdan bu yana Rusya'daki en ölümcül saldırıyla ilgili ulusa seslenmesi 19 saatten fazla sürdü.



Rus lider, saldırıyı DEAŞ'ın bir kolunun işlediğine dair kanıtlar hakkında hiçbir şey söylemedi. Bunun yerine Putin, trajedinin arkasında Ukrayna'nın olduğunu ima etti. Saldırganların 'tıpkı Naziler gibi davrandıklarını' söyledi.

"Mesele, Rus halkının Putin'e inanıp inanmamasıyla ilgili"

Rus liderin, 5 dakikalık konuşmasının sonunda, terörle mücadeleyi Ukrayna'nın işgaliyle birleştirmeye çalıştığı görüşü paylaşıldı.

Haberde, "Mesele, Rus halkının ne kadarının onun (Putin) argümanına inanacağıdır." denildi.

"ABD'nin terör uyarısını görmezden geldi"

Putin'in, ABD'nin olası bir terör saldırısına ilişkin uyarısını "açıkça görmezden gelmesinin" şüpheleri derinleştireceği kaydedilerek şu ifadeler kullanıldı:

Uyarılara göre hareket etmek ve güvenliği sıkılaştırmak yerine bunları 'kışkırtıcı açıklamalar' olarak nitelendirdi.

"Ukrayna'nın parmağı yok"

Öte yandan ABD'li yetkililerin, konser salonu saldırısında Ukrayna'nın parmağı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını söylerken, Ukraynalı yetkililerin de Rusya'nın suçlamalarıyla "alay ettiği" belirtildi.