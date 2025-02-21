New York Times paylaştı: ABD, Rusya müzakerelerine ilişkin detaylar

AA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD-Rusya heyetleri arasında Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik toplantıya katıldı.

New York Times, Rubio'nun, toplantının ardından bazı Avrupalı yetkililerle söz konusu görüşmeyi istişare ettiği telefon temaslarının detaylarına ulaştı.

RUSYA'NIN BARIŞ SÜRECİNDEKİ SAMİMİYETİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK İLK ADIM

Haberde, Rubio'nun, telefon görüşmelerinde Avrupalı mevkidaşlarına Rusya ile herhangi bir ikili anlaşmanın şartlarını Ukrayna ve Avrupa'ya dayatma gibi bir planlarının bulunmadığını ilettiği belirtildi.

Buna göre, Bakan Rubio ayrıca Riyad'daki görüşmelerin, Rusya'nın barış sürecindeki samimiyetini ölçmeye yönelik ilk adım olduğunu aktardı.

"UKRAYNA KONUSUNDA DA CİDDİ OLMADIKLARI ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Diplomatik ilişkilerin normalleşmesi yönünde atılacak adımların, Rusya'nın gerçek niyetini anlamak için bir "test" olacağını belirten Rubio, "Eğer Moskova bu konuda bile ilerleme kaydedemezse, Ukrayna konusunda da ciddi olmadıkları ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın davranışlarında "gözle görülür bir değişiklik" olmadığı sürece ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını kaldırmayacağını söyleyen Rubio, ülkenin ABD'nin istediği adımları atmaya başlaması halinde bazı yaptırımların "sınırlı bir şekilde hafifletilmesine" olanak sağlanacağını vurguladı.

Rubio, sadece bir toplantı yaparak, Rusların anlaşma konusunda ciddi olup olmadıkları konusunda emin olamayacağını Avrupalı yetkililere aktardı.

Öte yandan Rubio, Moskova'nın görüşme sürecini ilerletme niyetinin olabileceğine dair izlenim edindiğini söyledi.

ABD VE RUSYA MÜZAKERELERİNDE SÜREÇ

ABD ve Rus heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirme ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma konularını görüşmek üzere 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmişti.

Bu toplantı, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Şubat'ta yaptığı telefon görüşmesinin ardından gerçekleşmişti. Riyad'daki görüşmeler 4,5 saat sürmüş ve taraflar Ukrayna konusunda ilerleyen süreçte temaslarını sürdüreceklerini belirtmişti.

Bununla beraber, Başkan Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'i "diktatör" olarak tanımlaması ve eleştirmesi ile Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik ABD-Rusya müzakerelerine AB ülkeleri ve Ukrayna'nın dahil edilmemesi bu ülkelerde tepkiye neden olmuştu.

Birçok ülke, müzakerelerde Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin de yer alması çağrısı yapmıştı.