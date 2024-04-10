New York Times'tan 'Netanyahu gitmeli' manşeti İnsanlık dışı saldırılarıyla Gazze'yi kan gölüne çeviren Binyamin Netanyahu, Batı desteğini kaybederken dünyaca ünlü yayın organı New York Times'ın ilgili analizini manşetten vermesi dikkat çekti.

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Yıllara dayanan İsrail'in Filistinlilere zulmü 7 Ekim 2023'te yeniden alevlendi.

7 aya yakın süredir İsrail ordusu hedef gözetmeksizin soykırıma girişti ve 33 binden fazla sivili öldürdü.

Savaşın başında İsrail arkasına sıralanan ve art arda destek açıklayan Batı yönetimleri ise, dünya genelinde milyonlarca vicdan sahibi protestocuların uzun süren gösterileri ve kamuoyu baskılarıyla geri adım atmak zorunda kaldı.

Birçok yöneticinin ateşkes çağrısı ve sivil katliamına yönelik eleştirisinden sonra Netanyahu, Batı kamuoyundaki desteğini de yitirdi.

New York Times'tan Netanyahu manşeti

Son olarak New York Times, gazeteci Bret Stephens'ın "Netanyahu Gitmeli" başkıklı analizini manşetine çıkardı.

İsrail'in Hamas'ı yok etmesi ve halkını koruması bunu yaparken de sivil kayıplarını önlemesi gerektiğini savunan Stephens, "İsrail, sivillere verilen zararı en aza indirirken, bölgedeki askeri ve siyasi güç olarak Hamas'ı yok etmelidir. Hamas'ı yok etme yönündeki öncelikli hedefi tehlikeye atmadan rehinelerini kurtarmak için elinden geleni yapmalıdır.

60.000 İsraillinin kuzeydeki evlerine güvenli bir şekilde dönebilmesi için diplomasi veya güç yoluyla Hizbullah'ı Lübnan'ın güney sınırından geri itmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Netanyahu'nun gitmesi gerekiyor"

Bunların sağlanması için ise Netanyahu'nun gitmesi gerektiğine dikkat çeken Stephens, cümlelerini şöyle sürdürdü:

Tüm bunların etkili bir şekilde gerçekleşebilmesi için Binyamin Netanyahu'nun gitmesi gerekiyor.

Savaş halindeki bir ülkenin, halkın desteklemediği veya güvenmediği biri tarafından yönetilmesi tehlikelidir.

"Netanyahu'nun gitmesini dilemek mümkün olan en yaygın görüş"

Pazar günü açıklanan anketlere göre İsraillilerin yüzde 71'i Netanyahu'nun görevden alınmasını isterken, yüzde 66'sı iktidar koalisyonunun bir kısım üyesinin ayrılması durumunda seçimlerin erken yapılmasını istiyor.

Netanyahu'nun gitmesini dilemek mümkün olan en yaygın görüş ve İsrail'in samimi dostlarından biri bunu dile getirmekten asla çekinmemeli."