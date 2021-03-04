New York Valisi Andrew Cuomo, cinsel taciz iddiaları nedeniyle tekrar özür diledi

ABD'de New York Valisi Andrew Cuomo, hakkında bir süredir devam eden cinsel taciz iddialarından sonra ilk kez kameraların karşısına çıktı. Cuomo, "Derinden özür dilerim" dedi.

Koronavirüs salgınındaki gelişmeleri değerlendirdiği basın toplantısında New York Valisi Andrew Cuomo, hakkındaki cinsel taciz iddialarına da cevap verdi.

Cuomo, "İnsanları rahatsız edecek şekilde davrandığımı şimdi anlıyorum. Kasıtsız oldu ve bunun için gerçekten ve derinden özür dilerim. Bu konuda kendimi çok kötü hissediyorum ve bundan utanıyorum." diye konuştu.

“BENİ HALK SEÇTİ”

İddialarla ilgili açılacak soruşturmada tam iş birliği yapacağını belirten 63 yaşındaki Vali, istifa etmesini isteyenlere de "Beni siyasiler değil, halk seçti. İstifa etmeyeceğim." dedi.

Öte yandan, Emerson Koleji tarafından yapılan ankette, koronavirüs salgınıyla mücadelesi nedeniyle ulusal çapta takdir toplayan Cuomo'nun Nisan 2020'de yüzde 71 olan popülerliğinin hakkındaki son cinsel taciz iddialarından sonra yüzde 38'e düştüğü belirtildi.

OFİSTE UYGUNSUZ DAVRANIŞ, CİNSEL İÇERİKLİ SORU

Vali Cuomo'un eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat 2021'de "Medium" adlı internet sitesinde yayımladığı makalede, Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmişti.

New York Times'a 27 Şubat'ta açıklama yapan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett de 63 yaşındaki Vali'nin geçen baharda kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu öne sürmüştü.

33 yaşındaki fotoğrafçı Anna Ruch, New York Times'a 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Eylül 2019'daki bir düğünde Cuomo'nun kendisine "şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu" iddia etmişti.

TACİZLE SUÇLAYAN 3 KADIN

Cuomo’ya yönelik cinsel taciz iddiasında bulunan kadınların sayısının 3’e çıkmasıyla Vali'ye New York eyalet Kongresi ve şehir meclisi içinde kendi partisinden üyeler istifa çağrısında bulunmuştu.

Cuomo da 28 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, bazı davranışlarının "istenmeyen flört" olarak yanlış yorumlandığını, etrafındakilere daha hassas ve mesafeli yaklaşması gerektiğini anladığını belirterek, özür dilemişti.