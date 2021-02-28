New York Valisi Andrew Cuomo hakkında ikinci cinsel taciz iddiası

Vali Cuomo, eski danışmanları tarafından cinsel tacizle suçlandı. Cuomo, iddiaları kabul etmediğini söyledi.

ABD'de New York Valisi Andrew Cuomo, ikinci kez cinsel suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Vali Cuomo, eski danışmanının ardından bir başka eski danışmanı tarafından daha cinsel tacizle suçlandı.

"CİNSEL İÇERİKLİ SORULAR SORDU"

New York Times gazetesine konuşan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett, geçen bahar aylarında Cuomo'nun kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu iddia etti.

Charlotte Bennett

"SÖZLERİM YANLIŞ YORUMLANDI"

Bennett, Vali'nin kendisine "romantik ilişkilerde yaşın önemli olup olmadığını sorduğunu" ve "20'li yaşlardaki kadınlarla ilişkiye açık olduğunu söylediğini" ileri sürdü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cuomo ise sözlerinin amacını aşacak şekilde yanlış yorumlandığını savundu.

Lindsey Boylan

İLK SUÇLAMA

New York Valisi Cuomo'un eski danışmanı Lindsey Boylan da "Medium" adlı internet sitesinde yayınladığı makalede, Vali Cuomo’nun 2018’de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmiş, Cuomo ise iddiayı yalanlamıştı.