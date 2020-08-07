New York Valisi Cuomo'dan zenginlere geri dönün çağrısı

Vergi ödemelerinin etkilenmesinden endişe duyan Vali Andrew Cuomo, "Sana içki ısmarlayacağım, gel, yemek yapacağım" diyerek zenginlere seslendi.

New York, ABD'de koronavirüs salgınından etkilenen kötü yerler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Şehirde salgın kaynaklı 400 bini aşkın vaka ve 32 binden fazla ölüm yaşandı.

New York Valisi Andrew Cuomo, koronavirüs nedeniyle kenti terk eden zenginlerin geri dönmesini istedi.

"YEMEK YAPACAĞIM, İÇKİ ISMARLAYACAĞIM"

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, "Kelimenin tam anamıyla şu an burada yaşayan ama Hamptons konutlarında, Hudson Valley konutlarında ya da Connecticut konutlarında vakit geçirenlerle tüm gün konuşuyorum ve 'Geri dönmelisin, ne zaman döneceksin?' diyorum. 'Akşam yemeğine gideceğiz, sana içki ısmarlayacağım, gel, yemek yapacağım' diyorum." dedi.

VALİNİN VERGİ ENDİŞESİ

Vali Cuomo, söz konusu zenginlerin, vergilerini gittikleri yerlerde ödemelerinden endişe ediyor.

New York'taki vergilerin yüzde 50'sinin, nüfusun yüzde 1'i tarafından ödendiğini belirten Cuomo, şöyle konuştu:

"Şu anda geri gelmeyecekler. Başka ne düşündüklerini biliyor musunuz? 'Kalırsam, daha düşük gelir vergisi öderim' çünkü New York City'nin fazla vergisini ödemiyorlar."

New York'ta koronadan ölenler için toplu mezar ViDEO



