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    New Yorklular, korona testi kuyruğunda kendileri için bekleyecek insanlar tutuyor

    Zengin kent sakinleri, uzun kuyruklar oluşan sırada beklememek için belirli bir ücret karşılığında başka insanları kiralamaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2020 - 09:12
    • Güncelleme : 26.11.2020 - 09:35
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    New Yorklular, korona testi kuyruğunda kendileri için bekleyecek insanlar tutuyor

    ABD'de koronavirüs nedeniyle vakalar, hastane yatışları ve ölümler hızla artarken; bunun üzerine binlerce kişi test merkezlerine akın ediyor.

    Merkezlerde oluşan yoğunluk nedeniyle de teste gelen kişiler saatlerce sıra beklemek zorunda kalıyor.

    New York kentinde yaşayanlar ise bu durumdan şikayetçi olduklarını belirterek farklı çözüm yollarına başvurdu.

    'İNSAN KİRALAMA'

    Kentte yaşayan zengin kesim, test yaptırmak için sırada kendileri adına bekleyecek insanları kiralamaya başladı.

    Kiralama işlemi bir uygulama üzerinden gerçekleşirken, bazı yerel sakinler saatte 80 dolara (yaklaşık 636 TL) kadar ücret talep edebiliyor.

    New Yorklular, korona testi kuyruğunda kendileri için bekleyecek insanlar tutuyor #1

    New Yorklular, korona testi kuyruğunda kendileri için bekleyecek insanlar tutuyor #2

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