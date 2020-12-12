Euro
9.5034
-0.92%
Dolar
7.8421
-0.61%
Altın
463.92
-0.41%
Borsa
1.371
1.28%
Bitcoin
144.955
1.97%
EXEN Coin
10.66
-1.02%
14ºC
İstanbul
Sağanak yağış 14 C

    New York'ta araç göstericilerin arasına daldı

    Siyahların Hayatı Değerlidir (BLM) gösterisi düzenleyenlerin arasına dalarak 7 kişinin yaralanmasına sebep olan kadın sürücü gözaltına alındı.
    • İHA
    • 12.12.2020 - 12:07
    • Güncelleme : 12.12.2020 - 12:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    New York'ta araç göstericilerin arasına daldı

    New York Polis Departmanı (NYPD), Manhattan'da bir aracın yaklaşık 50 protestocudan oluşan kalabalığın arasına daldığını açıkladı.

    7 YARALI

    Yaşanan olayda 3'ü ağır 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    Olay anında çekilen bir videoda ise birkaç göstericinin araca saldırmaya çalıştığı görüldü.

    SÜRÜCÜ YAKALANDI

    Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, sürücünün olayın ardından kaçmadığı ve olay yerinde kalarak polise direnmeden teslim olduğu bildirildi.

    Polisin aracın peşinden koşan iki göstericiyi de gözaltına aldığı açıklandı.

    New York'ta araç göstericilerin arasına daldı VİDEO

    New York ta araç göstericilerin arasına daldı #1

    New York ta araç göstericilerin arasına daldı #2

    New York ta araç göstericilerin arasına daldı #3üNew York ta araç göstericilerin arasına daldı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir