Siyahların Hayatı Değerlidir (BLM) gösterisi düzenleyenlerin arasına dalarak 7 kişinin yaralanmasına sebep olan kadın sürücü gözaltına alındı.

New York Polis Departmanı (NYPD), Manhattan'da bir aracın yaklaşık 50 protestocudan oluşan kalabalığın arasına daldığını açıkladı.

7 YARALI

Yaşanan olayda 3'ü ağır 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay anında çekilen bir videoda ise birkaç göstericinin araca saldırmaya çalıştığı görüldü.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, sürücünün olayın ardından kaçmadığı ve olay yerinde kalarak polise direnmeden teslim olduğu bildirildi.

Polisin aracın peşinden koşan iki göstericiyi de gözaltına aldığı açıklandı.

New York'ta araç göstericilerin arasına daldı VİDEO

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