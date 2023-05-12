New York'ta ‘aşırı kilo ayrımcılığı’ suç sayılacak New York Belediye Meclisi, aşırı kiloya dayalı ayrımcılığı yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Tasarı onaylanırsa, istihdamda, barınmada ve kamuya açık konaklama ve restoranlarda bir kişinin boyuna ve kilosuna dayalı ayrımcılık artık olmayacak.

DHA

ABD’nin New York kenti, aşırı kiloya dayalı ayrımcılığı yasaklayan yasa tasarısını oylamaya sundu.

Kabul edilen tasarının, belediye başkanı tarafından onaylaması halinde istihdamda, barınmada ve kamuya açık konaklama ve restoranlarda bir kişinin boyuna ve kilosuna dayalı ayrımcılık yasak olacak…

New York Belediye Meclisi, dikkat çeken tasarı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Halkın görüşü alındı

Açıklamada, tasarı oylanmadan önce yapılan halka açık görüşmeler yapıldığı, söz alan kişilerin restoranlarda ve tiyatrolarda oturmakta güçlük çektiklerini, ev sahipleri tarafından geri çevrildiklerini ve kariyerlerinde ilerleyemediklerini söyledikleri aktarıldı.

Açıklamanın devamında, tasarının bu ay içinde New York Belediye Başkanı tarafından imzalanmasının ardından yürürlüğe gireceği ifade edildi.

"Beden ölçüsü ayrımcılığı bir halk sağlığı tehdididir"

Yasa tasarısını hazırlayan Belediye Meclisi Üyesi Shaun Abreu, 44 “evet”, 5 “hayır” oyuyla tasarının kabul edildiğini belirterek, “Beden ölçüsü ayrımcılığı bir sosyal adalet sorunu ve bir halk sağlığı tehdididir. Farklı vücut tiplerine sahip insanlar, hak ettikleri iş ve terfilerden mahrum bırakıldığı gibi, bu yaygın ön yargıya hiçbir yasal çare sunmayan bir toplum tarafından tüm varlıkları da reddedilmiştir.” dedi.

"Bunu yasaklayan dünyanın en kalabalık belediyesi olacak"

Abreu “Şehrimizin nihayet harekete geçmesi, beden özgürlüğü ve vücut pozitifliği mücadelesine öncülük etmesinden dolayı çok gururluyum. Bu davanın arkasında birleşen savunucular, emek örgütleri ve tıp uzmanları sayesinde New York City artık beden ölçüsü ayrımcılığını yasaklayan dünyanın en kalabalık belediyesi olacak.” ifadelerini kullandı.