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    New York’ta ayakkabı mağazası yağmalandı

    Eyalette kayda geçen görüntülerde, öfkeli kalabalık mağazanın altını üstüne getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2020 - 11:38
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    New York’ta ayakkabı mağazası yağmalandı

    ABD'den yağma görüntüleri gelmeye devam ediyor.

    46 yaşındaki siyahi George Floyd'un polis şiddetis sonucu öldürülmesi, ülkeyi karıştırdı.

    Sokakların yangın yerine döndüğü New York'ta göstericiler, bir ayakkabı mağazasına girdi.

    AYAKKABI MAĞAZASINI YAĞMALADILAR

    Mağazayı yağmalayan göstericiler, ayakkabıları alarak bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, bir amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

    New York’ta ayakkabı mağazası yağmalandı VİDEO

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