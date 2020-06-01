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New York’ta ayakkabı mağazası yağmalandı
Eyalette kayda geçen görüntülerde, öfkeli kalabalık mağazanın altını üstüne getirdi.
- Haber Merkezi
- 01.06.2020 - 11:38
ABD'den yağma görüntüleri gelmeye devam ediyor.
46 yaşındaki siyahi George Floyd'un polis şiddetis sonucu öldürülmesi, ülkeyi karıştırdı.
Sokakların yangın yerine döndüğü New York'ta göstericiler, bir ayakkabı mağazasına girdi.
AYAKKABI MAĞAZASINI YAĞMALADILAR
Mağazayı yağmalayan göstericiler, ayakkabıları alarak bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, bir amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
New York’ta ayakkabı mağazası yağmalandı VİDEO