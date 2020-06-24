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    New York'ta bir adam kafasındaki bıçakla sokaklarda gezdi

    Gaspçıların saldırısına uğrayarak kafasına bıçak saplanan kişi, o halde sokaklarda dolaştı.
    • DHA
    • 24.06.2020 - 14:52
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    New York'ta bir adam kafasındaki bıçakla sokaklarda gezdi #1

    New York'un Harlem bölgesinde gasbedilen bir kadını kurtarmaya çalışan adam, gaspçıların saldırısına uğradı.

    34 yaşındaki kadını gasbetmeye çalışan 4 gaspçıyı oradan uzaklaştırmaya çalışan adam kendisini saldırganların arasında buldu.

    AMBULANSA BİNMEDİ, SOKAKLARDA GEZDİ

    Saldırı esnasında kafasına bıçak saplanan 36 yaşındaki adam, ambulansa binmeyi reddetti. Çevredikerin ısrarı ile hastaneye kaldırılan adam, tedavi altına alındı.

    New York'ta bir adam kafasındaki bıçakla sokaklarda gezdi - VİDEO



    New York'ta bir adam kafasındaki bıçakla sokaklarda gezdi #2

    New York'ta bir adam kafasındaki bıçakla sokaklarda gezdi #3

    New York'ta bir adam kafasındaki bıçakla sokaklarda gezdi #4

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