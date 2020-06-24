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- New York'ta bir adam kafasındaki bıçakla sokaklarda gezdi
New York'ta bir adam kafasındaki bıçakla sokaklarda gezdi
Gaspçıların saldırısına uğrayarak kafasına bıçak saplanan kişi, o halde sokaklarda dolaştı.
- DHA
- 24.06.2020 - 14:52
New York'un Harlem bölgesinde gasbedilen bir kadını kurtarmaya çalışan adam, gaspçıların saldırısına uğradı.
34 yaşındaki kadını gasbetmeye çalışan 4 gaspçıyı oradan uzaklaştırmaya çalışan adam kendisini saldırganların arasında buldu.
AMBULANSA BİNMEDİ, SOKAKLARDA GEZDİ
Saldırı esnasında kafasına bıçak saplanan 36 yaşındaki adam, ambulansa binmeyi reddetti. Çevredikerin ısrarı ile hastaneye kaldırılan adam, tedavi altına alındı.
New York'ta bir adam kafasındaki bıçakla sokaklarda gezdi - VİDEO