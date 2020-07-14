New York'ta 'Black Lives Matter' yazısına boyalı saldırı

Yazının üzerine kırmızı boya dökülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD’de yaklaşık 6 haftadır George Floyd protestoları devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde New York’un merkezi Manhattan’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın adını taşıdığı Trump Towers’ın önüne sarı boya kullanılarak ‘Black Lives Matter’ yazısı yazıldı.

Kimliği belirlenemeyen bir kişi, Midtown'daki 5’inci Cadde üzerinde büyük harflerle yazılan ‘Black Lives Matter’ (Siyahların Hayatı Önemlidir) yazısının üzerine kırmızı boya döktü.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

New York Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, isimsiz bir şüphelinin duvara doğru yürüdüğünü, ‘Lives’ kelimesindeki V harfi üzerine kırmızı boya dökerek kaçtığını söyledi.

Kırmızı boyalar etrafa saçılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

TRUMP: NEFRET SEMBOLÜ

Kırmızı boya, belediye ekiplerince kısa süre sonra temizlendi.

56’ncı ile 57’nci Caddeler arasındaki yazıyı, Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun da aralarında bulunduğu onlarca kişi geçtiğimiz Perşembe günü beş saat boyunca boyamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından bu bölgeyi ‘nefret sembolü’ olarak nitelendirmişti.