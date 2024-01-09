New York’ta gizli sinagog bulundu! Polis tünellere baskın düzenledi ABD polisi, New York’ta ihbar üzerine bir Yahudi sinagoguna baskın yaptı. Operasyonda gizli tünel tespit eden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yaşananlar kameraya yansıdı.

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ensonhaber.com

ABD'de yaşananlar dünya gündemine oturdu.

Ülkede, Yahudi nüfusunun yoğun olarak yaşadığı New York eyaletinde hareketli anlar yaşandı.

Güvenlik güçleri, inşaat işçilerinden ve çevredeki binalarda yaşayan bölge halkından ihbarı değerlendirerek operasyon düzenledi.

Sinagoga baskın yapıldı

Yapılan operasyonda, Ortodoks Yahudileri’ne ait gizemli bir sinagog bulundu.

Buradaki gizli tünellere giren ekipler, toplanan kalabalığın direnişiyle karşılaştı. Güvenlik güçleri ve direnişler arasında arbede yaşandı.

Çıkan olaylarda direnen 10 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan ekipler, tünelleri doldurmak üzere bölgeye çimento kamyonuyla geldi.

Kan lekeleri bulundu

Baskın sırasında tünellerde bulunan ve üzerinde kan lekeleri olduğu görülen yataklar ise incelemeleri derinleştirdi.

Yasa dışı olarak kazıldığı için yetkililer tarafından beton ile doldurulan tünellerin hangi amaca hizmet ettikleri henüz bilinmiyor.

İsrail'den geldikleri tespit edildi

Olaya ilişkin yapılan incelemelerde, olayın arkasında ‘Hasidik Yahudilerin’ etkili olduğu belirlendi.

Burada 6 aydı aşkın süredir sinagogun altına tünel kazıdıkları tespit edildi.

Ayrıca ekipler, tünellerin çok sayıda girişi olduğunu da belirledi. Yerel medyada yer alan bilgilere göre, tünelde bulunanların büyük bölümünün İsrail’den geldiği ortaya çıktı.

Yaşananlar kameraya yansıdı

Sosyal medyada gündem olan polis baskınına ait görüntülerde ise güvenlik güçlerinin kelepçelerle tünellerden insan çıkardıkları görülüyor.

Arbedeler de kameralara yansıdı.