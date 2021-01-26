New York'ta koronavirüs aşısı sorunu

Kentte aşı tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle hazırlık aşamasındaki aşı merkezinin kurulumu durduruldu. Ayrıca 15 aşılama merkezi kapatıldı.

ABD'de koronavirüs aşı merkezinin kurulumu, aşılardaki yetersizliğe takıldı.

New York kentinin Queens bölgesindeki Citi Field Stadyumu'na kurulması planlanan koronavirüs aşı merkezi, aşı yetersizliği dolayısıyla süresiz olarak ertelendi.

NEW YORK'TA AŞI TEDARİKİ SIKINTISI

New York Post'un haberine göre, yetkililer, kentte halihazırda faaliyette olan 15 aşılama merkezinin de aşı sağlamadaki yetersizlik nedeniyle kapalı kalacağını söyledi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "24 saatlik operasyon istiyoruz ama aşımız yok." dedi.

"İKİNCİ DOZU NEREDE ALACAĞIM"

Bir Amerikalı, yaşananlara "İkinci doz için nereye gideceğim? Kimse telefonu açmıyor." diyerek tepki gösterdi.

İlk dozu daha önce yaptırdığını belirten ismini vermek istemeyen vatandaş, ikinci dozun planlaması konusunda kimseyle iletişime geçemediğini ifade etti.

ABD'de aşı yetersizliği dolayısıyla aşı merkezinin kurulumu ertelendi ViDEO

TALEPLERE YANIT YOK

Konuyla ilgili bir yetkili, "Dün ikinci randevu için yardım isteyen dört veya beş kişi vardı." diyerek, taleplere cevap veremeyeceklerini, aşılama merkezlerinin kapalı olduğunu hatırlattı.

SALGIN BİLANÇOSU

Koronavirüs salgını kaynaklı vaka sayısının 25 milyonu geçtiği ABD'de 431 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaliforniya, ABD'de salgından en çok etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. Eyalette 3.2 milyon vaka, 37 bini aşkın ölüm kayda geçti.