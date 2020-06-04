New York'ta 'Koruyucu melekler' yağmalara karşı nöbette

George Floyd'un boğularak öldürülmesinin ardından protestolar devam ederken, yağmalamalara karşı 'Koruyucu melekler' adında bir grup, mağaza önlerinde nöbet tutmaya başladı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan ırkçılık karşıtı protestolar devam ediyor.

New York’ta binlerce gösterici şehrin farklı bölgelerinde toplanarak Floyd için adalet çağrısı yapıyor.

'KORUYUCU MELEKLER' NÖBETTE

Protesto olaylarının şiddetinin artmasıyla beraber birçok market ve mağaza halk tarafından yağmalanırken, yaşanan olaylara karşı New York'ta gönüllü bir grup oluşturuldu.

"Koruyucu Melekler” (Guardian Angels) adında bir grup, yağmalamalara karşı mağazalar önünde nöbet tutmaya başladı.