New York'ta 'Kurt Ay' manzarası

ABD'de 'Kurt Ayı' olarak da isimlendirilen yılın ilk dolunayı, Empire State binasıyla güzel görüntü oluşturdu.

Yılın ilk dolunayı geride bıraktığımız gece meydana geldi.

'Kurt Ay' olarak da adlandırılan bu gökyüzü olayıyla ilgili Old Farmer's Almanac internet sitesi açıklama yaptı.

Söz konusu dolunaya 'Kurt Ay' denmesinin sebebi, "ABD'deki köylerde uluyan kurtlar" olarak açıklandı.

İLK DOLUNAY

Ocak ayındaki ilk dolunayla ilgili diğer geleneksel isimler ise kış mevsimindeki soğuk hava nedeniyle şu şekilde adlandırılıyor:

"Soğuk Ay, Donan Ay, Sert Ay, Acımasız Ay"

New York'taki Empire State binası eşliğinde yükselen dolunay, kameraya yansıdı.

Yılın ilk dolunayı 'Kurt Ay'dan kartpostallık görüntüler ViDEO