Euro
8.8854
-0.21%
Dolar
7.3193
-0.2%
Altın
433.72
-0.16%
Borsa
1.473
-1.66%
Bitcoin
244.942
3.87%
EXEN Coin
17.76
-2.41%
8ºC
İstanbul
Yağmur 8 C

    New York'ta 'Kurt Ay' manzarası

    ABD'de 'Kurt Ayı' olarak da isimlendirilen yılın ilk dolunayı, Empire State binasıyla güzel görüntü oluşturdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 30.01.2021 - 08:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    New York'ta 'Kurt Ay' manzarası

    Yılın ilk dolunayı geride bıraktığımız gece meydana geldi.

    'Kurt Ay' olarak da adlandırılan bu gökyüzü olayıyla ilgili Old Farmer's Almanac internet sitesi açıklama yaptı.

    Söz konusu dolunaya 'Kurt Ay' denmesinin sebebi, "ABD'deki köylerde uluyan kurtlar" olarak açıklandı.

    İLK DOLUNAY

    Ocak ayındaki ilk dolunayla ilgili diğer geleneksel isimler ise kış mevsimindeki soğuk hava nedeniyle şu şekilde adlandırılıyor:

    "Soğuk Ay, Donan Ay, Sert Ay, Acımasız Ay"

    New York'taki Empire State binası eşliğinde yükselen dolunay, kameraya yansıdı.

    Yılın ilk dolunayı 'Kurt Ay'dan kartpostallık görüntüler ViDEO

    New York ta Kurt Ay manzarası #1

    New York ta Kurt Ay manzarası #2

    New York ta Kurt Ay manzarası #3

    New York ta Kurt Ay manzarası #4

    New York ta Kurt Ay manzarası #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir