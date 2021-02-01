Chucky kostümüyle metroya binen kişi, tacize karşı farkındalık oluşturmak adına maske takmayan bir yolcuya saldırıda bulundu. Yolcunun da sosyal deneyde yer aldığı ortaya çıktı.

ABD'nin New York kentindeki metroda katil oyuncak bebek Chucky kostümü giyen kişi, maske takmayan genç bir kadına saldırdı.

Chucky kostümlü kişinin o anları ise kameraya yansıdı.

YOLCULARDAN BİRİ MÜDAHALE ETTİ

Karşısında oturan kadının bacağına sarılan kostümlü kişiye, yolculardan biri tepki göstererek müdahalede bulundu.

New York'ta metroda Chucky kostümlü 'sosyal deney'

ARBEDENİN ALTINAN SOSYAL DENEY ÇIKTI

Olayın kadınlara yapılan tacize karşı farkındalık oluşturmak adına sosyal deney olduğu belirtildi.

Görüntüleri kaydeden yerel yönetmen Rodrigo Valencia katil oyuncak bebek Chucky tarafından taciz edilen kadına yardım etmek için yalnızca bir kişinin harekete geçtiği, geriye kalan yolcuların seyredip, gülmeyi tercih ettiğini ifade ederek "Yardım etmeye geldiklerinde insanları herhangi bir şekilde etkileyip etkilemediğini görmek için arkadaşımıza maske taktırmadık. Gördüğünüz şekilde bir kişi dışında kimse müdahale etmedi. Sosyal deneyden geçemediler." dedi.

Öte yandan, Chucky kostümünü giyen kişinin, Miguel adında bir aktör, komedyen ve sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı. Maskesiz taciz edilen kadın rolünü canlandıran kişinin ise Sarah adlı fenomen olduğu ifade edildi.