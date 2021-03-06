New York'ta Trump gösterisinde ortalık karıştı

Times Meydanı'nda pankart açmak isteyen Trump destekçileriyle karşıt grup arasında tartışma yaşandı.

ABD'nin ünlü Times Meydanı, eski ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin gösterisine sahne oldu.

Trump destekçileri, eski başkan lehine "Trump 2024 Amerika'yı kurtar" yazılı bayrak açmak istedi.

ÇOK SAYIDA GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

Trump destekçileri ile bayrağın açılmasına karşı olan Black Lives Matter (Siyahi Hayatlar Önemlidir) üyeleri arasında tartışmalar yaşandı.

Olaya müdahale eden New York polisi (NYPD), Trump taraftarlarının bayrak açmasına izin vermedi ve birbirlerine saldıran iki gruptan birçok göstericiyi gözaltına aldı.

New York'ta olaylı Trump gösterisi ViDEO

SÖZ ATIŞMALAR YAŞANDI

Daha erken saatlerde Trump taraftarları, New York 5. Cadde'deki Trump Plaza önüne gelmiş ve ellerindeki bayrağı cadde üzerine sarı boya ile yazılı "Siyahi Hayatlar Önemlidir" yazısının üzerinde açmak istemişti.

Polisin yolu kapatması üzerine, Times Meydanı'na yönelen Trump destekçileri ile karşıt grup "Siyahi Hayatlar Önemlidir" üyeleri arasında, yol boyunca sözlü atışmalar yaşanmıştı.