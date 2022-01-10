Euro
15.6712
-0.34%
Dolar
13.8019
-0.03%
Altın
796.6210
-0.09%
Borsa
2,033.32
1.28%
Bitcoin
590.462
-0.18%
BTXN Coin
33.95
2.75%
10ºC
İstanbul
Hafif yağmur 10 C
    New York'ta yangın faciası: 9'u çocuk 19 kişi öldü

    New York'ta yangın faciası: 9'u çocuk 19 kişi öldü

    ABD'nin New York eyaletine bağlı Bronx kentinde bir apartmanda çıkan yangında 9'u çocuk 19 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 10.01.2022 - 04:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Geçen hafta Philadelphia kentindeki bir binada çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetmesinin ardından bir facia da New York'ta yaşandı.

    9'U ÇOCUK 19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Belediye Başkanı Eric Adams'ın kıdemli danışmanı Stefan Ringel, binadaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiğini doğrularken, ölenlerin 9'unun çocuk olduğu ve hastaneye kaldırılan 13 kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

    New York'ta yangın faciası: 9'u çocuk 19 kişi öldü - Foto Galeri

    New York ta yangın faciası: 9 u çocuk 19 kişi öldü #1

    MAHSU KALDIKLARI ÜST KATLARDA ZEHİRLENDİLER

    New York İtfaiye Departmanı (FDNY), yangın çıkan 19 katlı apartmanın üst katlarında mahsur kalan sakinlerin dumandan zehirlendiği bilgisini paylaştı.
    Bronx'ın Tremont bölgesindeki yangında binada mahsur kalan onlarca yaralının civar hastanelerde tedavisinin devam ettiği, ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

    New York ta yangın faciası: 9 u çocuk 19 kişi öldü #2

    YARALI 63 KİŞİDEN 32'SİNİN DURUMU AĞIR

    New York şehir merkezine bağlı Bronx kentindeki binada erken saatlerde çıkan yangında mahsur kalan 63 apartman sakininin yaralandığı, 32'sinin durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

    New York ta yangın faciası: 9 u çocuk 19 kişi öldü #3

    YANGIN, 19 KATLI BİNANIN 3. KATINDA ÇIKTI

    New York İtfaiye Departmanı Komiseri Daniel Nigro düzenlediği basın toplantısında, yaralananların çoğunun yüksek katlı binanın yangın çıkan üçüncü katının üstündeki dairelerde bulunduğunu, 200 kişilik bir ekiple yangına müdahale ettiklerini açıklamıştı.

    New York ta yangın faciası: 9 u çocuk 19 kişi öldü #4

    New York ta yangın faciası: 9 u çocuk 19 kişi öldü #5


    Görüş Bildir