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- New York'ta, yol kenarındaki asfalt çöktü
New York'ta, yol kenarındaki asfalt çöktü
Park halinde olan bir araç, altındaki asfalt zeminde açılan deliğe düştü.
- DHA
- 27.11.2020 - 14:39
ABD’nin New York kentinde bulunan Queens bölgesinde, yol kenarındaki asfaltın çökmesi sonucu dev bir çukur oluştu.
O sırada asfaltın üzeinde bulunan park halindeki araç ise çukurun içine düştü.
İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALE ETTİ
Çukurun neden meydana geldiği hakkında açıklama yapılmazken, New York itfaiyesi olay yerinde inceleme yaptığını açıkladı.