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    New York'ta, yol kenarındaki asfalt çöktü

    Park halinde olan bir araç, altındaki asfalt zeminde açılan deliğe düştü.
    • DHA
    • 27.11.2020 - 14:39
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    New York'ta, yol kenarındaki asfalt çöktü

    ABD’nin New York kentinde bulunan Queens bölgesinde, yol kenarındaki asfaltın çökmesi sonucu dev bir çukur oluştu.

    O sırada asfaltın üzeinde bulunan park halindeki araç ise çukurun içine düştü.

    İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

    Çukurun neden meydana geldiği hakkında açıklama yapılmazken, New York itfaiyesi olay yerinde inceleme yaptığını açıkladı.

    New York ta, yol kenarındaki asfalt çöktü #1

    New York ta, yol kenarındaki asfalt çöktü #2

    New York ta, yol kenarındaki asfalt çöktü #3

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