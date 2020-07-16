Newsweek: Erdoğan'ın Ayasofya'dan sonraki isteği Kudüs

ABD merkezli dergi, Danıştay'ın kararından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasına işaret etti.

Danıştay'ın, Ayasofya'nın müze statüsünü iptal ederek 86 yıl ibadete kapalı kalan tarihi yapıya yeniden cami statüsünü kazandırması, dünya çapında geniş yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ayasofya'nın 24 Temmuz'da, cuma namazıyla birlikte ibadete açılacağını söylemesinin ardından hazırlıklar başladı.

"AYASOFYA'DAN SONRA KUDÜS"

ABD merkezli Newsweek dergisinde, "Erdoğan, Ayasofya'dan sonra Kudüs isteğini dile getiriyor" başlıklı bir yazıya yer verildi.

Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u 1453 yılında fethetmesinin ardından Ayasofya'nın camiye dönüştürüldüğünün anımsatıldığı yazıda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Ayasofya'yı 1934 yılında müzeye çevirdiği belirtildi.

"ERDOĞAN'IN MESCİD-İ AKSA İSTEĞİ"

Yazıda, Danıştay'ın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ettiği aktarılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasına işaret edildi.

Erdoğan, konuşmasında "Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşmasının habercisidir. Ayasofya'nın dirilişi, tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin umut ateşinin yeniden alevlenmesidir." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin hatırlatıldığı yazıda, Erdoğan'ın Kudüs'teki Mescid-i Aksa ile ilgili isteklerini dile getirdiği kaydedildi. Ayrıca Türkiye'nin, bir NATO gücü olarak Batı'ya güvenilir olduğunu söylediği kaydedildi.