Newsweek: Rusya, nükleer denizaltı filosunu hızla genişletiyor ABD merkezli dergi, Moskova'nın son aylarda nükleer denizaltılarla ilgili attığı adıma dikkati çekti.

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Ukrayna savaşıyla Batı'nın eleştiri oklarının hedefi olan Rusya, savunma alanında yeni adımlar atıyor.

Rus devlet medyasına göre, nükleer kapasiteli "süper torpidolar" taşıyan yeni bir denizaltı 2024'te inşa edilecek.

Nükleer filo adımı

TASS, Poseidon "süper torpido" taşıyan özel amaçlı denizaltıların, uzak doğu Kamçatka yarımadasında Rusya'nın Pasifik Filosu'na gelecek yılın sonu ile 2025'in başı arasında katılacağını yazdı.

Haberi aktaran ABD merkezli Newsweek dergisi, "Rusya, son aylarda denizaltı filosunu hızlı bir şekilde genişlettiğini duyurmuş, bu artış NATO'da alarma neden olmuştu." dedi.

Putin: Onlara karşı koyabilecek silah yok

Ocak ayının ortalarında Rusya, Poseidon'un nükleer kapasiteli "süper torpidolarının" ilk partisini ürettiğini duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, torpidoların, kendi güç kaynağına sahip stratejik bir nükleer silah şeklini alacağını dile getirmiş ve "Bugün dünyada onlara karşı koyabilecek hiçbir silah yok." demişti.

"Rusya'nın her türlü silahla kendisini savunma hakkı var"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD’nin Rusya’nın yenilgisini istemesi halinde, dünyanın küresel bir çatışmanın eşiğinde olacağını belirterek bu durumda Rusya'nın her türlü silahla kendisini savunma hakkı olduğunu ifade etmişti.

ABD’nin, Rusya’ya yönelik "her türlü kötülüğü" yaptığını, Ukrayna’ya önemli miktarda silah temin ettiğini ve Rusya’yı yenmek için uğraştığını vurgulayan Medvedev, “Ancak stratejik güvenlik ayrı bir konudur. ABD-Rusya ilişkilerinin genel bağlamıyla bir ilgisi yoktur.” diye konuşmuştu.