Nicolas Maduro, Suudi Arabistan’da Prens Selman'la görüştü Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, dün Suudi Arabistan’ın Cidde kentine gelerek Suudi Arabistan Başbakanı Veliaht Prens Selman ile görüştü.

DHA

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulundu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Maduro, Suudi Arabistan'a düzenlediği ziyaret kapsamında Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Cidde'deki Selam Sarayı'nda bir araya geldi.

İki lider görüşmede, ikili ilişkiler, ilişkileri geliştirmenin yolları ve ortak öneme sahip çeşitli konuları değerlendirdi.

Görüşmeye Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile iki ülkeden çok sayıda bakan da eşlik etti.

"Stratejik alanlarda iş birliği haritamızı gözden geçirdik"

Suudi Arabistan gibi OPEC üyesi olan Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro, ziyarete dair “Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile her iki ulusun da yararına olacak şekilde farklı stratejik alanlarda iş birliği haritamızı gözden geçirdiğimiz ve tamamlayıcı çalışmaları ilerletme taahhüdümüzü yinelediğimiz çok verimli ve üretken bir görüşme gerçekleştirdim.” açıklamasını yaptı.