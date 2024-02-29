Nicolas Maduro, Venezuela'yı terk edenlere seslendi: Geri dönün Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Göçmenler, topraklarına geri dönmeli, ülkenin onlara ihtiyacı var" dedi.

AA

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkeyi terk eden vatandaşlarına seslendi.

Maduro, yurt dışına göç edenlerden geri dönmelerini isterken, kapsamlı sosyal program hazırlığı içinde olduklarını belirtti.

Devlet televizyonuna açıklamada bulunan Maduro, yurt dışındaki Venezuelalı göçmenlerin korunması ve onlara yardım edilmesi için özel proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Maduro, ülkesine yönelik devam eden ABD yaptırımlarını hatırlatarak tüm ekonomik ambargoların kaldırılması halinde "en geç bir yıl içinde" Venezuelalıların ana vatanlarına dönebileceğine inandığını kaydetti.

Ana vatana dönenler için sosyal program hazırlığı

Yurt dışına göç eden Venezuelalılara seslenen Maduro, şöyle dedi:

Göçmenler, topraklarına geri dönmeli, ülkenin onlara ihtiyacı var. Anavatana dönen kardeşlerimiz için kapsamlı sosyal programlar hazırlıyoruz.



Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Venezuelalılar, oldukça zor ekonomik koşullarda yaşıyor.

"Haksız yaptırımlara maruz kaldık"

Devlet Başkanı Maduro, Venezuela'nın "haksız yaptırımlara" maruz kaldığı için halkının ülkeyi terk etmek zorunda bırakıldığını ifade etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)