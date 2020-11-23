Mahkeme, Sarkozy'nin yolsuzluk yaptığına dair iddiaları araştırıyor. Eski Cumhurbaşkanı ise iddiaları reddediyor.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, hakim karşısına çıktı.

Yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan ilk eski cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, 2014 yılında kendisiyle ilgili bir soruşturma hakkında bir yargıçtan yasa dışı olarak bilgi almaya çalıştığı iddia ediliyor.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Fransa'da 2007-2012 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Sarkozy, hakim karşısına avukatı Thierry Herzog ve yargıç Gilbert Azibert ile birlikte çıktı.

Sarkozy, partisine ilişkin mali soruşturma konusunda bilgi almak için Azibert'e rüşvet vermeye çalışmakla suçlanıyor.

10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Dava kapsamında, Sarkozy'nin 2007'deki seçim kampanyasını gizli bağışlarla gerçekleştirdiği suçlamaları da yer alıyor.

Üç isim hakkında 10 yıla kadar hapis ve 1.2 milyon dolara kadar para cezası isteniyor. Ancak hedefteki isimler, suçlamaları reddediyor.

Duruşmaların 10 Aralık'a kadar yapılması planlanıyor.

BİLGİ SIZDIRMASI KARŞILIĞINDA İŞ TEKLİFİ

Sarkozy ve Herzog'un, Fransa’nın en zengin kadını olduğu belirtilen L'Oreal'in varisi Liliane Bettencourt tarafından 2007 başkanlık kampanyasının yasa dışı finansmanı şüphesiyle ilgili soruşturma hakkında bilgi sızdırması karşılığında Azibert’e Monako’da bir iş vaat ettiği öne sürüldü.

TAKMA İSİMLE CEP TELEFONU

Al Jazeera'nin haberine göre, 2014 yılında Sarkozy ve Herzog, konuşmalarının dinlendiğinden endişelendikleri için özel olarak konuşabilmek adına "Paul Bismuth" takma adıyla kayıtlı gizli cep telefonlarını kullandı.

"YASA DIŞI DİNLEMEYE KARŞI SATIN ALDIK"

Suçlamaların odağındaki iki isim, yasa dışı telefon dinlemesine karşı cep telefonlarını satın aldıklarını söyledi. Ancak soruşturma hakimleri, Sarkozy ve Herzog'un aslında müfettişler tarafından dinlenmekten kaçınmak istediklerinden şüpheleniyor.

SARKOZY İDDİALARI REDDETTİ

Sarkozy ve avukatının, o dönemde müfettişlerin resmi telefonlardan yapılan konuşmaları dinlediklerini bildikleri aktarıldı.

Eski Fransız cumhurbaşkanı, 2014 yılında emekli olan Azibert hakkında iddia edildiği gibi iş vaadinin hiçbir zaman gerçekleşmediğini belirterek, iddiaları reddediyor.

YASA DIŞI FİNANSMAN İDDİASI

Nicolas Sarkozy'nin adı yıllarca başka birçok adli soruşturmada da yer aldı.

İddialar arasında, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin Sarkozy'ye yasa dışı finansman sağlaması yer alıyor. Söz konusu suçlama, Sarkozy'nin 2017 cumhurbaşkanlığı seçimi için geri dönüş girişimine gölge düşürmüştü.

Sarkozy, Muhafazakar Parti tarafından aday seçilmeyince aktif siyasetten çekilme kararı almıştı.