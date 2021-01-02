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Nijer'de terör saldırısı meydana geldi
Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 56 sivil yaşamını yitirdi.
- AA
- 02.01.2021 - 21:57
- Güncelleme : 02.01.2021 - 22:16
Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köyleri teröristlerce silahlı saldırıya uğradı.
56 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Yerel basında çıkan haberlere göre, olayda tamamı sivil 56 kişi yaşamın yitirdi, 20 kişi yaralandı.
Saldırı İçişleri Bakanı Alkache Alhada tarafından da doğrulandı.
Bölgeye asker sevk edildiği öğrenildi.