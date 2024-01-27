Nijer'den dikkat çeken maden kararı: Ruhsat verilmeyecek Nijer'de askeri yönetimin kararıyla geçici süreliğine yeni maden ruhsatı verilmeyeceği açıklandı.

AA & Ensonhaber

Nijer Maden Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada maden sektörünün denetleneceği ve mevcut maden ruhsatlarının da envanterinin çıkarılacağı ifade edildi.

Bu kapsamda bir süreliğine yeni maden ruhsatı verilmeyeceği kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlerde de hükümetin maden ruhsatlarının kimin elinde olduğunu araştırdığını ve devlet karlılığını artırmak için atılacak adamlar üzerinde çalıştığı belirtildi.

Dünyanın önde gelen uranyum tedarikçilerinden

Dünya Nükleer Birliği (WNA) verilerine göre Afrika'nın en yüksek dereceli uranyum cevherine sahip Nijer, 2022'de 2 bin 20 metrik ton uranyum üretti.

Nijer, dünyanın en büyük uranyum tedarikçileri listesinde de 7'nci sırada yer alıyor.

Dünyadaki uranyum arzının yüzde 5'ini karşılayan Nijer'de 311 bin 110 metrik tonluk uranyum rezervi bulunuyor.