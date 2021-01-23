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- Nijerya açıklarında Türk gemisine baskın
Nijerya açıklarında Türk gemisine baskın
Nijerya açıklarında Türk gemicilerin olduğu gemiye yapılan baskında bir Azerbaycanlı denizci hayatını kaybetti. Gemide rehineler var.
- Haber Merkezi
- 23.01.2021 - 22:17
- Güncelleme : 23.01.2021 - 23:09
Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında, Sao Tome’nin 100 deniz mili kuzeybatısında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, Nijeryalı korsanlar tarafından rehin alındı.
GÜNEY AFRİKA'YA GİDİYORDU
Nijerya’nın Lagos kentinden Güney Afrika’nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan geminin 19 mürettebatı bulunduğu bildirildi.
15 KİŞİ REHİN ALINDI
İlk belirlemelere göre, Boden isimli Türk şirketine ait geminin mürettebatından 15 kişinin zorla götürüldüğü öğrenildi. 4. Kaptan Furkan Yaren radar hariç tüm kabloların söküldüğünü ve korsanlar tarafından kendisine verilen rotada seyrettiklerini bildirdi.
AZERBAYCANLI MÜHENDİS ÖLDÜRÜLDÜ
Yaren, 2. mühendis Farman Ismayılov’un ise öldürüldüğünü açıkladı.
KORSANLAR PAZARLIK İSTİYOR
Nijeryalı korsanların pazarlık için haber beklediği de ulaşılan bilgiler arasında yer alıyor.