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Nijerya açıklarında Türk gemisine baskın

Nijerya açıklarında Türk gemisine baskın

Nijerya açıklarında Türk gemicilerin olduğu gemiye yapılan baskında bir Azerbaycanlı denizci hayatını kaybetti. Gemide rehineler var.