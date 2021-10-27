Nijerya'da 12 milyondan fazla çocuk okula gitmekten korkuyor

Silahlı çetelerin etkinliğinin fazla olduğu Nijerya'da, Devlet Başkanı'nın özel kalem müdürü, okula gitmekten korkan 12 milyondan fazla çocuğun olduğunu açıkladı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, silahlı çetelerden korkan öğrenciler her geçen gün okullardan uzaklaşıyor.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Özel Kalem Müdürü İbrahim Gambari, 4. Uluslararası Güvenli Okullar Bildirgesi Konferansı'na katıldı.

Gambari, konferansta Buhari'nin adına yaptığı konuşmada, özellikle ülkenin kuzey bölgesindeki devlet okullarına yönelik artan saldırıların eğitim sistemi üzerinde yıkıcı etkileri olabileceğini belirtti.

"GÜVENLİK SORUNUYLA BAŞA ÇIKMAK ZOR"

Ülkede kaçırılma endişesinden dolayı okula gitmekten korkan 12 milyondan fazla çocuğun olduğunu kaydeden Gambari, "Özellikle kız çocukları için bu güvenlik sorunları ve etkileriyle başa çıkmanın zor olduğunu size söylemeliyim." dedi.

Gambari, hükümetin, eğitim sektöründe yeterli başarıyı yakalamak için elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

ÇOCUKLAR FİDYE KARŞILIĞINDA SERBEST BIRAKILIYOR

Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı Chukwuemeka Nwajiuba ise devlet okullarına saldırıların arttığını belirtti. Saldırılarda kaçırılan öğrencilerin çoğunun fidye karşılığında serbest bırakıldığını aktaran Nwajiuba, çoğu durumda kurtarılanların da travma geçirdiğini söyledi.

Benue, Kaduna, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde son aylarda birçok okuldan öğrenciler kaçırılmıştı.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda okul eğitime ara vermek zorunda kalmıştı.