Nijerya'da 29 kişi silahlı saldırganlar tarafından kaçırıldı

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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Katsina eyaletine bağlı Tashar Na-Gulle köyüne motosikletli silahlı saldırganlar baskın düzenledi.
Ulusal basındaki haberlere göre baskında aralarında çocukların da bulunduğu 29 kişi kaçırıldı.
İnsan kaçırma idamla cezalandırılıyor
Ülkede insan kaçırma suçu idamla cezalandırılmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sık rastlanıyor.
Silahlı kişiler genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.
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