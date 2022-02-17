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- Nijerya'da 34 terörist öldürüldü
Nijerya'da 34 terörist öldürüldü
- AA
- 17.02.2022 - 05:59
Askeri kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, ABD'den satın alınan "A-29 Süper Tucano" saldırı uçaklarıyla Borno eyaletinin Marte bölgesinde ISWAP'a yönelik hava operasyonları düzenlendi.
34 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Örgüt kampının bombalandığı operasyonda ISWAP elebaşlarından birinin de bulunduğu 34 terörist etkisiz hale getirildi.
Öte yandan Zamfara eyaletlerinde silahlı çetelere düzenlenen operasyonlarda silah ve önemli mühimmat ele geçirildi.
NİJERYA'DA BOKO HARAM SORUNU
Örgüt, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.
2009'DAN BERİ 20 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ
Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu.
Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi ISWAP'yi kurarak eylemlerine devam etmişti.