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    Nijerya'da 34 terörist öldürüldü

    Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü ISWAP'a yönelik operasyonda 34 kişi öldürüldü.
    • AA
    • 17.02.2022 - 05:59
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    Nijerya'da 34 terörist öldürüldü

    Askeri kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, ABD'den satın alınan "A-29 Süper Tucano" saldırı uçaklarıyla Borno eyaletinin Marte bölgesinde ISWAP'a yönelik hava operasyonları düzenlendi.

    34 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Örgüt kampının bombalandığı operasyonda ISWAP elebaşlarından birinin de bulunduğu 34 terörist etkisiz hale getirildi.

    Öte yandan Zamfara eyaletlerinde silahlı çetelere düzenlenen operasyonlarda silah ve önemli mühimmat ele geçirildi.

    Nijerya da 34 terörist öldürüldü #1

    NİJERYA'DA BOKO HARAM SORUNU

    Örgüt, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

    Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

    2009'DAN BERİ 20 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

    Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

    Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu.

    Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi ISWAP'yi kurarak eylemlerine devam etmişti.


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