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Nijerya'da 56 kaçak petrol rafinerisi ve boru hattı imha edildi

Nijerya'da 56 kaçak petrol rafinerisi ve boru hattı imha edildi Afrika'nın petrol ve doğalgaz zengini ülkesi Nijerya'nın güneyinde 56 kaçak petrol rafinerisi ve boru hattı imha edildi.