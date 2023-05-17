Nijerya'da ABD konvoyuna saldırıda 4 kişi öldü Nijerya'da ABD diplomatik konvoyuna silahlı kişiler tarafından saldırı yapıldı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise kaçırıldı. Konvoyda ABD vatandaşının bulunmadığı açıklandı.

İHA

Nijerya'nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde ABD konvoyuna silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi.

Saldırıda 4 kişi öldü

Nijerya polisinden yapılan açıklamada, silahlı kişilerin araçları ateşe vermeden önce 2 polisi ve 2 konsolosluk personelini öldürdüğü kaydedilirken, 3 kişinin ise kaçırıldığı açıklandı.

"Olaya hiçbir ABD vatandaşı karışmadı"

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby saldırıyı doğrulayarak, “Bir ABD konvoyu saldırıya uğradı. Söyleyebileceğim şey, olaya hiçbir ABD vatandaşının karışmadığı" ifadelerini kullandı.

Ayrılıkçı saldırılar arttı

Bölgede faaliyet gösteren ayrılıkçıların son yıllarda saldırılarını artırdığı Nijerya'da, saldırıların genellikle polis veya hükümet kurumlarını ve yetkililerini hedef aldığı biliniyor.

Nijerya otoriteleri, güneydoğudaki saldırılardan yasadışı ilan edilen Biafra Ayrılıkçı Hareketi (IPOB) ve onun silahlı kanadı Doğu Güvenlik Ağı'nı sorumlu tutarken, IPOB ise şiddet iddialarını reddediyor.