Nijerya’da menenjit alarmı: Salgın 151 can aldı

Haber Merkezi

Nijerya'da şimdiye kadar 151 kişinin hayatını kaybettiği salgın, 36 eyaletin 23’üne ulaştı. Özellikle 2025 yılı içinde yaşanan ölümlerin sayısındaki artış, uzmanlar tarafından "endişe verici bir tablo" olarak değerlendiriliyor.

Sağlık yetkilileri, birçok hastanın belirtileri ciddiye almadığını, hastaneye başvurmakta geciktiğini ya da hiç başvurmadığını belirtiyor. Bu durum, menenjitin ölümcül etkilerini daha da artırıyor. Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi olan Nijerya’da, sağlık sisteminin kırılgan yapısı, salgın karşısında büyük bir dezavantaja dönüşmüş durumda.

ABD YARDIMLARININ KESİLMESİ, KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Şubat ayında ABD tarafından uygulamaya konulan yardım kesintileri, Nijerya'nın sağlık altyapısında ciddi boşluklar yarattı. Uzun yıllardır uluslararası destekle salgın hastalıklarla mücadele eden Nijerya, bu yardım eksikliği nedeniyle hem ilaç hem de tıbbi ekipman konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor.

En fazla vakanın kuzey eyaletlerinde yoğunlaştığı bildirilirken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), menenjitin Nijerya için "acil düzeyde bir tehdit" haline geldiğini açıkladı.

VAK TAKİBİ VE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülkede yoğun bir vaka takibi sistemi kurulmaya çalışılırken, laboratuvar testleri hızlandırıldı ve toplum bilinçlendirme kampanyaları başlatıldı. Yetkililer, vatandaşlara yüksek ateş, boyun sertliği ve şiddetli baş ağrısı gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulunuyor.

"MENENJİT HIZLA İLERLİYOR"

Sınır Tanımayan Doktorlar Nijerya Temsilcisi Simba Tirima, salgının geldiği noktaya dikkat çekerek, “Sadece birkaç hafta içinde yüzlerce hasta hastanelere yatırıldı. Birçok kişi hayatını kaybetti. Menenjit çok hızlı seyrediyor; hastaların durumu 24 saat içinde dramatik şekilde kötüleşebiliyor” ifadelerini kullandı. Tirima, etkili bir mücadele için geniş kapsamlı aşılama kampanyalarının hızla devreye alınması gerektiğini vurguladı.

MENENJİT NEDİR, TÜRLERİ NELERDİR

Menenjit, beyin ve omuriliği çevreleyen zarların (meninks) iltihaplanmasıyla ortaya çıkan ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır. Farklı türleri olan menenjit, etkenin türüne göre değişkenlik gösterir:

Bakteriyel Menenjit: En tehlikeli türlerden biri olup, zamanında tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilir. Özellikle yeni doğanlar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf bireylerde daha sık görülür.

Viral Menenjit: Genellikle daha hafif seyreder ve çoğu zaman tedaviye ihtiyaç duyulmadan iyileşir. Kabakulak, herpes ve enterovirüs gibi virüsler bu türün başlıca nedenidir.

Fungal Menenjit: Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde ortaya çıkar ve ciddi sonuçlar doğurabilir.

Parazitik Menenjit: Nadir görülür ve bazı parazit türlerinin neden olduğu bir enfeksiyon şeklidir.

MENEJJİT BELİRTİLERİ NELERDİR

Menenjit belirtileri hastalığın türüne, kişinin yaşına ve sağlık durumuna göre değişebilir. En sık karşılaşılan semptomlar şunlardır:

Yüksek ateş ve titreme

Şiddetli baş ağrısı

Ense sertliği

Işığa karşı hassasiyet (fotofobi)

Bulantı ve kusma

Bilinç bulanıklığı ve kafa karışıklığı

Cilt döküntüleri (özellikle bakteriyel menenjitte)

Yorgunluk ve halsizlik

Bebeklerde ise bu belirtilere huzursuzluk, emme güçlüğü, kusma, uyuşukluk ve bıngıldakta şişme eşlik edebilir.

Nijerya’da yaşanan menenjit salgını, sadece bir sağlık sorunu olmanın ötesinde, küresel sağlık dayanışmasının da önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Uzmanlar, uluslararası toplumun daha hızlı ve kapsamlı destek sağlamaması durumunda, bu tür salgınların daha büyük krizlere yol açabileceği konusunda uyarıyor.