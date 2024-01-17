Nijerya'da patlama: Çok sayıda can kaybı var Nijerya'da meydana gelen patlama sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA & Ensonhaber

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Oyo eyaletinin başkenti İbadan ve çevresinde henüz bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi.

Ulusal basındaki haberlere göre patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda bina yıkıldı.

Oyo Eyaleti Enformasyon Komiseri Prince Dotun Oyelade, yaptığı yazılı açıklamada patlamayla ilgili çeşitli yorumların yapıldığını ancak olayı hafifletmek için eyalet hükümetinin bu talihsiz olayın kontrolünü tamamen ele aldığını belirtti.

Eyalet hükümetinin olay bölgesine güvenlik ekiplerinin sevk edildiğini aktaran Oyelade, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.