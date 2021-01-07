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    Nijerya’da petrol taşıyan tanker patladı

    Lagos eyaletindeki otoyolda, petrol taşıyan bir tanker devrilerek yanmaya başladı. Yanan tankerden çıkan dumanlar gökyüzünü adeta siyaha boyadı.
    • DHA
    • 07.01.2021 - 17:06
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 17:19
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    Nijerya’da petrol taşıyan tanker patladı

    Niyerya’nın Lagos eyaletindeki Oshodi-Apapa otoyolunda petrol taşıyan bir tanker, devrildikten sonra alev aldı.

    Lagos İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamada, petrol taşıyan tankerin devrildiği, patlamanın ardından yangın çıktığı ifade edildi.

    Nijerya’da petrol taşıyan tanker patladı VİDEO

    SÜRÜCÜ YARALANDI

    Yetkililer, olaya ilişkin tanker sürücünün yaralandığını belirtirken, yanan tankerden çıkan dumanlar gökyüzünü adeta siyaha boyadı.

    Olayın ardından itfaiye ekibi yangına müdahalede bulundu.

    Yangın trafik akışını durdururken, yetkililer sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

    O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

    Yangın sonrası çevredeki vatandaşların panik anları da görüntülere yansıdı. Öte yandan, Lagos eyaletinde iki hafta aranın ardından 20 Aralık'ta bir otoyolda ilerleyen tanker, iki araca çarpmış, kaza sonucu meydana gelen patlamada 11 kişi yaralanmıştı.

    Nijerya’da petrol taşıyan tanker patladı #1

    Nijerya’da petrol taşıyan tanker patladı #2

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