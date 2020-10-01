Nijerya'da seller: 95 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yoğun yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Nijerya genelinde, geçen bir aydır sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e ulaştı.

19 BÖLGEDE ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansı (SEMA) Jigawa Genel Sekreteri Alhaji Yusuf Sani Babura, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eyaletin 19 bölgesinde devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 16 kişinin daha öldüğünü belirtti.

Bölgede binlerce hektarlık ekili arazinin de sular altında kaldığını aktaran Babura, SEMA ile hükümet iş birliğinde selzedelere insani yardımı göndermek için çalışma başlattıklarını söyledi.

BİNLERCE İNSAN EVSİZ, ON BİNLERCE HEKTAR ALAN SULAR ALTINDA

Nijerya genelinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle binlerce kişi evsiz, on binlerce hektarlık ekili arazi de sular altında kaldı.

Batı Afrika'da haziran itibarıyla başlayan yağışlar eylüle kadar devam ediyor.

BATI AFRİKA ÜLKELERİ SELLE BOĞUŞUYOR

Bu yıl Burkina Faso, Nijer ve Senegal gibi bölge ülkelerinde de sel felaketleri yaşandı.