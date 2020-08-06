Dolar
7.0518
0.1022%
Euro
8.4291
0.6255%
Altın
2038.98
0.0358%
Borsa
1091.8
0.4268%
G. Altın
462.428
0.139%
Bitcoin
82820.96
1.0732%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Nijerya'da silahlı saldırı: 12 ölü

    Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın orta kesiminde düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 06.08.2020 - 02:17
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Nijerya'da silahlı saldırı: 12 ölü

    Ulusal basında çıkan haberlere göre, Nijerya'nın Kogi eyaletinde kimliğini henüz belirlenemeyen silahlı kişiler saldırı gerçekleştirdi.

    Saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

    Öte yandan Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, yaptığı açıklamada, Bayelsa eyaletinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

    6 SİLAHLI ÇETE ÜYESİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Enenche, operasyonda 6 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydederek, çetelere ait silah ve önemli mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

    Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

    Nijerya'da silahlı saldırı: 12 ölü #1

    Nijerya'da silahlı saldırı: 12 ölü #2

    Görüş Bildir