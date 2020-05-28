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    Nijerya'da silahlı saldırı: 60 ölü

    Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda en az 60 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 28.05.2020 - 18:15
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    Nijerya'da silahlı saldırı: 60 ölü

    Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda en az 60 kişi hayatını kaybetti.

    Ulusal basında çıkan haberlere göre, yaklaşık 100 motosikletli silahlı kişi, Sokoto eyaletine bağlı komşu köyler Garki, Dan Aduwa, Kuzari, Katuma ve Masawa'da etrafa ateş açtı.

    EN AZ 60 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Saldırılarda en az 60 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yüzlerce kişi korkudan evlerini terk ederken, saldırı nedeniyle tarım ürünleri zarar gördü.

    Sokoto Eyaleti Polis Sözcüsü Muhammad A Sadiq, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

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