Nijerya'da yatılı okula düzenlenen saldırıda 317 kız kaçırıldı

Zamfara eyaletindeki yatılı okula düzenlenen saldırıda kaçırılan kız öğrenci sayısının 317 olduğu bildirildi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki yatılı okula silahlı saldırı düzenlendi.

Öğrenci ve öğretmenlerin kaçırıldığı saldırının ardından güvenlik ve resmi kaynaklara işaret eden AFP, "yüzlerce" kişinin kaçırıldığını bildirdi.

Kaçırılan kız öğrenci sayısının 317 olduğu aktarıldı.

OTLAK KAVGASI

Zamfara eyaleti 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.