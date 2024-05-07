Nijerya'da yola döşenen mayın patladı: 7 sivil hayatını kaybetti. Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın yola döşediği mayının patlaması sonucu 7 sivil yaşamını yitirdi.

AA & Ensonhaber

Nijerya ulusal basınındaki haberlere göre terör örgütü Boko Haram'ın ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletindeki Maiduguri-Dikwa-Gamboru Ngala kara yolunda döşediği mayın, yolcu taşıyan otobüsün geçişi sırasında patladı.

Patlamada 7 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

On binlerce kişi can verdi

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Boko Haram, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.