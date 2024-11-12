Nijerya'daki maden ocağında meydana gelen göçükte can kaybı sayısında artış

Nijerya, Plateau eyaletine bağlı Bassa bölgesindeki bir maden ocağında yaşanan göçük felaketi ile sarsıldı.

Göçüğe ilişkin Bassa Bölge Başkanı Joshua Riti, bugün resmi açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi.

Açıklamada, 10 Kasım'da eyalete bağlı Bassa bölgesindeki bir maden ocağında göçük meydana geldiğini bildirdi.

13 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Riti, göçükte 13 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin ise yaralandığını aktardı.

Ayrıca, ölenlerin 18-30 yaşlarında olduğunu aktaran Riti, şu ifadelerde bulundu:

Bu, talihsiz bir olay. Bu gençler sadece bir geçim kaynağı arıyorlardı. Enerjilerini ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorlukları aşmak için kullanmak üzere yola çıkmışlardı ancak zamansız bir ölümle karşılaştılar.