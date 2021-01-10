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    Nikki Haley, Trump'ın susturulmasına tepkili: Böyle şeyler Çin'de olur

    Nikki Haley, Trump'ın susturulmasına tepkili: Böyle şeyler Çin'de olur

    ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının kalıcı olarak askıya alınmasını eleştirdi.
    • AA
    • 10.01.2021 - 03:55
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    Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın Trump'ın hesabına erişimini süresiz engellemesinin ardından Twitter da benzer bir adım atarak ''şiddeti körüklediği'' gerekçesiyle Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı.

    NİKKİ HALEY: "BÖYLE ŞEYLER ÇİN'DE OLUR"

    ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Twitter hesabından, "İnsanları susturmak, ABD Başkanı'ndan bahsetmiyorum bile, Çin'de olur, bizim ülkemizde değil. İnanılır gibi değil." açıklamasında bulundu.

    Nikki Haley, Trump ın susturulmasına tepkili: Böyle şeyler Çin de olur #1

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