- Haberler
- Dünya Haberleri
- Nikki Haley, Trump'ın susturulmasına tepkili: Böyle şeyler Çin'de olur
Nikki Haley, Trump'ın susturulmasına tepkili: Böyle şeyler Çin'de olur
ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının kalıcı olarak askıya alınmasını eleştirdi.
- AA
- 10.01.2021 - 03:55
Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın Trump'ın hesabına erişimini süresiz engellemesinin ardından Twitter da benzer bir adım atarak ''şiddeti körüklediği'' gerekçesiyle Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı.
NİKKİ HALEY: "BÖYLE ŞEYLER ÇİN'DE OLUR"
ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Twitter hesabından, "İnsanları susturmak, ABD Başkanı'ndan bahsetmiyorum bile, Çin'de olur, bizim ülkemizde değil. İnanılır gibi değil." açıklamasında bulundu.