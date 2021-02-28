Nikol Paşinyan, destekçilerini meydanlara çağırdı

Ermeni başbakan, ordunun istifa çağrısına karşı 1 Mart'ta miting düzenleyeceğini duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 25 Şubat’ta ordu tarafından istifasının istenmesinin ardından destekçilerini yeniden meydanlara davet etti.

Paşinyan, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden almayı reddeden Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ı darbecilerle birlikte hareket etmekle suçladı.

DESTEKÇİLERİNE ÇAĞRI YAPTI

Paşinyan, açıklamasında, 1 Mart akşamı 18.30'da hükümet binası önünde büyük bir miting düzenleyeceğini söyleyerek, tüm destekçilerini mitinge davet etti.

Ermeni başbakan, kendisine ve hükümete karşı ordunun darbe girişiminde bulunmasının ardından Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ın görevden alınmasına yönelik kararnameyi imzalayarak Cumhurbaşkanı Sarkisyan'a göndermişti.

Dün Sarkisyan’ın gönderdiği kararnameyi reddetmesi üzerine Paşinyan, Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınması talebini tekrarladığını açıklamıştı.

PAŞİNYAN'A İSTİFA ÇAĞRISI

Ermenistan ordusu, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu ile 44 gün süren savaşta ağır yenilgiye uğramış, bunun üzerine Ermeni ordusu yayınladığı bildiriyle Başbakan Nikol Paşinyan'ın ve hükümetin istifasını istemişti.

Paşinyan, ordunun bu isteğini darbe girişimi olarak nitelendirmiş, Ermeni halkını Cumhuriyet Meydanı’na davet etmişti.