Nikol Paşinyan, Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı'na Artak Davtyan'ı atadı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, kendisini istifaya çağıran Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ın yerine atama yaptığını duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı krizine sahne olan Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan, yeni bir karara imza attı.

Paşinyan, bir süre önce Genelkurmay Başkanlığı'na önerdiği Artak Davtyan’ın bu göreve atanmış sayıldığını bildirdi.

Paşinyan, sosyal medya hesabından, Ermenistan ordusunun muhtıra vermesinden sonra görevinden aldığı Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın yerine atadığı Davtyan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"KANUN GEREĞİ ATANMIŞ SAYILMAKTADIR"

Gasparyan’ın görevden alınmasının ardından yaşanan olayların kronolojisini de içeren açıklamasında, Paşinyan, "Artak Davtyan, kanun gereği Ermenistan Genelkurmay Başkanı olarak atanmış sayılmaktadır." ifadesini kullandı.

10 Mart’ta Davtyan’ın yeni Genelkurmay Başkanı atanmasıyla ilgili atama önerisini Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’a gönderdiğini belirten Paşinyan, ertesi gün Sarkisyan’dan söz konusu kararın geri geldiğini ancak geri gönderilen yazıyı teslim almadığını bildirdi.

Artak Davtyan

KARAR BELLİ BİR SÜRE SONRA KABUL EDİLECEK



Paşinyan, Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın Davtyan’ın atamasıyla ilgili kararı imzalamaması nedeniyle yasalara göre belli bir süre sonra kararın kabul edilmiş sayılacağından, 22 Mart’tan itibaren Davtyan’ın Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmış sayıldığını ifade etti.

Artak Davtyan, 2018-2020’de Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütmüştü.

PAŞİNYAN'IN İSTİFASI İÇİN "MUHTIRA"

25 Şubat’ta Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti.

Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelemişti.

Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.

Onik Gasparyan

CUMHURBAŞKANI SARKİSYAN'IN TUTUMU

Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamış, Anayasa Mahkemesi'ne göndermişti.

10 Mart’ta Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Genelkurmay Başkanlığı görevine Eski Genelkurmay Başkanı Korgeneral Artak Davtyan'ı öneren kararnameyi Cumhurbaşkanı Sarkisyan’a göndermişti.

Ancak Sarkisyan, bu atama önerisini içeren kararı Başbakan Paşinyan’a geri göndermişti. Paşinyan ise geri gönderilen kararı teslim almayarak, kararın Cumhurbaşkanlığı'nda kalmasını sağlamıştı.