Nikol Paşinyan: İlham Aliyev ile görüşmeye hazırım

Ermeni başbakan, Dağlık Karabağ savaşının ardından Aliyev'den gelen çağrıyı değerlendirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile normal ilişkiler kurmak istediklerini söylemişti.

İspanyol basınına konuşan Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la ilgili olarak "Paşinyan hazır olduğu her an, onunla konuşmaya hazırım. Ben müzakerelere açığım." demişti.

PAŞİNYAN'DAN ALİYEV'E GÖRÜŞME YANITI

Paşinyan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Ermeni toplumuyla bir araya geldiği toplantıda Aliyev'in görüşme çağrısına yanıt verdi.

Aliyev ile görüşmeye hazır olduğunu belirten Ermeni başbakan, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı benimle görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Ben daha temmuz ayında üst düzey ve en üst düzey, yani dışişleri bakanları ve başbakan-cumhurbaşkanı düzeyinde görüşmeye hazır olduğumuzu söylemiştim." ifadelerini kullandı.

ALİYEV: İNTİKAM ALMA GİRİŞİMLERİNİ GÖRÜYORUZ

Ermenistan ile her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması temelinde normal ilişkiler kurmak istediklerini belirten Aliyev, şunları kaydetmişti:

"Savaşın bittiğine ve o sayfanın kapandığına dair iyi bir işaret olabileceğini düşünüyorum. Bu çok önemli. Çünkü Ermeni siyasetinde intikam alma girişimlerini, gelecekte tarihi ve uluslararası hukuk temelinde tanınan topraklarımızın geri alınmak için yaptıkları planları halen görüyor ve duyuyoruz."