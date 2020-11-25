Nikol Paşinyan: Rus barış gücünün Karabağ'da 5 yıldan fazla kalacağına inanıyorum

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, hezimete uğradıkları Dağlık Karabağ'da Rus güçlerinin varlığına ilişkin konuştu.

Azerbaycan ordusu, sahada yürüttüğü etkili operasyonlar sonucu, Ermenistan'ı masada anlaşmaya zorlayarak Dağlık Karabağ'da zafer ilan etti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, anlaşmayı izlemek adına bölgeye Rus barış gücünden hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel aracı konuşlanacağını söylemişti.

RUS BARIŞ GÜCÜ 5 YIL SÜREYLE DAĞLIK KARABAĞ'DA

Rus güçleri, kademeli bir şekilde bölgeye gönderilirken Aliyev, Rus askerlerinin Dağlık Karabağ'da 5 yıl süreyle kalacağını, tarafların itirazı olmaması durumunda bu sürenin uzatılabileceğini belirtmişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya merkezli TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, Rus barış gücünün Dağlık Karabağ'da 5 yıldan fazla kalacağına inandığını ifade etti.

PAŞİNYAN: 5 YILLA SINIRLI KALMAYACAK

Bölgede güvenlik ve istikrar konusunda garantiler oluşturmak için söz konusu sürenin yeterli olabileceğini dile getiren Paşinyan, "Ancak Karabağ, uzun süreli bir sorun. Bu yüzden Rus barış gücünün varlığının 5 yıllık bir dönemle sınırlı kalacağına inanmıyorum." diye konuştu.

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