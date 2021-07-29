Nikol Paşinyan: Rusya, Azerbaycan sınırına karakollar kursun

Ermeni başbakan Paşinyan, Azerbaycan'a karşı Rusya'dan yardım istedi.

Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarına yönelik ateşkes ihlallerini sürdürdüğü bir dönemde Başbakan Nikol Paşinyan'dan öneri geldi.

Erivan yönetimi, Ermenistan'ın Azerbaycan sınırı boyunca Rus sınır karakollarının yerleştirilmesini istiyor.

"RUS ASKERLERİ AZERBAYCAN SINIRINDA KONUŞLANSIN" ÖNERİSİ

Paşinyan, "Mevcut durum göz önüne alındığında, Ermeni-Azeri sınırının tamamı boyunca Rus sınır muhafızlarının karakollarının yerleştirilmesini düşünmenin anlamlı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ermeni başbakan, söz konusu teklifi Moskova ile görüşmeye hazırlandığını söyledi.

RUSYA: HER İKİ TARAFLA TEMAS HALİNDEYİZ

Önerisini savunan Nikol Paşinyan, gündeme getirdiği konunun "askeri çatışma riski olmadan sınırın çizilmesi konusunda çalışmaların yapılmasına izin vereceğini" öne sürdü.

Kremlin, hem Ermenistan hem de Azerbaycan ile yakın temas halinde olduğunu aktardı, ancak Paşinyan'ın önerisi hakkında yorum yapmadı.